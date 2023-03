Murilo Benício raspa o cabelo e surge careca pela primeira vez

Murilo Benício traz transformação radical no seu cabelo para nova série da Globo e aparece careca pela primeira vez: 'Sem dó nem piedade'

O ator Murilo Benício está com novo visual! Nesta segunda-feira, 13, ele revelou que passou por uma transformação radical em seu cabelo. O artista ficou careca para iniciar as gravações da série Justiça 2, da Globo, que é escrita pela autora Manuela Dias.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo de sua transformação. Uma cabeleireira raspou o cabelo dele com agilidade e o ator ficou impressionado. “Estou quase pedindo anestesia. Eu nunca raspei. Eu já fiz um filme que eu era monge, aí eu raspava [só o topo da cabeça]”, disse ele, e completou: “Nossa, foi mesmo. Você nem botou uma tesoura para ver. Você foi sem dó nem piedade! Eu achei que você fosse cortar curtinho”.

Ao se ver careca, ele disse: “Estou achando bem esquisito”.

Nos comentários do post, os fãs aprovaram a transformação. “Gato de qualquer jeito”, disse um internauta. “Até careca o bicho é bonito”, afirmou outro. “O verdadeiro sentido de tanto faz”, comentou mais um.

Murilo Benício está longe da TV desde que atuou no remake da novela Pantanal, da Globo, na qual interpretou Tenório.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Benício (@murilobeniciooficial)

Murilo Benício está namorando!

No final de 2022, Murilo Benício e Cecilia Malan apareceram juntos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. Discretos, eles apareceram lado a lado em uma foto compartilhada por Regina Casé. Eles foram curtir um jogo da Copa do Mundo do Catar na casa de amigos e a foto repercutiu nas redes sociais.

Vale lembrar que Murilo Benício confirmou o romance com Cecilia Malan na última sexta-feira, 16, quando participou da gravação do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele ao site Gshow. Os dois tem um relacionamento à distância, já que ele vive no Rio de Janeiro e ela mora em Londres, na Inglaterra. encontram com frequência.

Murilo Benicio e Cecilia Malan em encontro com amigos - Foto: Reprodução / Instagram

