Murilo Benício assume namoro com jornalista da Globo: 'Namorando'

É oficial! Murilo Benício confirma o seu namoro com a jornalista Cecilia Malan após meses de rumores na internet

O ator Murilo Benício está apaixonado! Nesta sexta-feira, 16, ele confirmou que realmente está namorando com a jornalista Cecília Malan, que é correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra.

Durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, na Globo, ele confirmou o romance deles ao site Gshow. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele. O romance deles é à distância, já que ele vive no Rio de Janeiro e ela mora em Londres, mas eles se encontram com frequência.

Cecilia Malan e Murilo Benício - Foto: Reprodução / Instagram

Relembre o início dos rumores sobre o namoro de Murilo Benício e Cecília Malan

Os rumores sobre o namoro de Murilo e Cecília começaram há cerca de um ano, quando o site UOL publicou uma nota sobre o início do relacionamento. Porém, os dois são muito discretos e não costumam comentar sobre a vida pessoal ou postar fotos nas redes sociais.

O assunto voltou à tona quando o ator participou do Domingão com Huck há alguns meses e o apresentador Luciano Huck deu uma pista sobre o novo namoro do amigo. Ele contou que Murilo Benício estava indo namorar em Londres, mas não citou o nome de Cecília Malan. No entanto, os internautas logo ligaram os pontos.

Um tempo depois, Cecilia Malan postou uma foto do namorado em seu perfil no Instagram. Na imagem, ele apareceu ao lado do pai e do irmão dela durante uma festa.

Vale lembrar que Cecilia Malan é mãe de uma menina, Olimpia, de 3 anos, fruto do antigo relacionamento com o francês Pierre Antoine. Enquanto isso, Murilo Benício é pai de dois rapazes: Antonio, de 26 anos, da relação com Alessandra Negrini, e Pietro, de 17 anos, do relacionamento com Giovanna Antonelli.