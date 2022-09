Romance? Cecília Malan posta foto de Murilo Benício com sua família

A correspondente da Rede Globo Cecilia Malan publicou uma foto de Murilo Benício ao lado de seu pai e irmão em jantar especial de aniversário

Nesta sexta-feira, 16, a jornalista Cecília Malan aqueceu os rumores de envolvimento com o ator Murilo Benício ao postar uma foto em seu Instagram.

Na foto publicada, o ator da novela "Pantanal" apareceu ao lado do pai e do irmão da correspondente. O motivo? Um jantar para comemorar o aniversário do irmão de Cecília, Pedro.

A jornalista não pode estar presente na celebração porque está cobrindo o funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, e lamentou a ausência na legenda da publicação.

“Enquanto isso, no Rio... Quase pulei de volta no avião pra participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. I love you”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores de Cecília celebraram o aniversário de Pedro. “Parabéns, pro lindo irmão”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Felicidades para seu maninho”.

Porém, o que não faltou nos comentários foram as celebrações do casal Murilo e Cecília. “Assumiram”, apontou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Assume logo esse namoro, casal, pois a gente shippa muito que sim”.

Na fila!

Na última quinta-feira, 15, Cecília surpreendeu seus seguidores ao fazer revelação em suas redes sociais sobre o funeral da Rainha.

A jornalista contou que enfrentou seis horas de fila para dar o último adeus à Rainha Elizabeth II. Ela ainda afirmou que havia 8 mil pessoas na sua frente na fila.