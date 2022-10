Cecilia Malan posa com a filha e a semelhança entre elas rouba a cena: 'Muito iguais!'

Correspondente da Globo em Londres, Cecilia Malan explode o fofurômetro ao aparecer com a filha no colo

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 10h51

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, encantou os seus seguidores nas redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Olimpia, de 3 anos. A mamãe coruja mostrou uma foto com a herdeira no seu colo e a semelhança entre elas chamou a atenção.

As duas tem o corte de cabelo parecido e as mesmas linhas no rosto. “Nunca deixe de ser criança, filha! Iguais ou muito iguais?”, disse ela na legenda.

Então, os fãs concordaram e elogiaram a semelhança delas. “Muito iguais! Essa carinha de Olimpia dá vontade de agarrar”, contou uma seguidora. “Lindezas e idênticas”, comentou outra. “A cara de mamãe”, escreveu mais uma.

Olimpia é fruto do relacionamento de Cecilia com o francês Pierre Antoine, de quem a jornalista se separou há alguns anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por cecilia malan (@cissamalan)

Cecilia Malan mostra foto de Murilo Benício

Em meio aos rumores de que está namorando com o ator Murilo Benicio, Cecilia Malan mostrou uma foto dele com a sua família no Rio de Janeiro. Na foto publicada, o ator da novela "Pantanal" apareceu ao lado do pai e do irmão da correspondente. O motivo? Um jantar para comemorar o aniversário do irmão de Cecília, Pedro.

A jornalista não pode estar presente na celebração porque está cobrindo o funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, e lamentou a ausência na legenda da publicação. “Enquanto isso, no Rio... Quase pulei de volta no avião pra participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. I love you”, escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!