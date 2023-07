Murilo Benício surge em primeira foto com a filha da namorada, Cecilia Malan

Correspondente da Globo em Londres, Cecilia Malan mostra a primeira foto de seu namorado, o ator Murilo Benício, com a sua filha, Olimpia

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 16, ao mostrar a primeira foto de seu namorado, o ator Murilo Benício, com a sua filha, Olímpia, de 4 anos, em seu feed no Instagram. Discreta com a vida pessoal, ela ainda não tinha compartilhado uma foto do namorado famoso nas redes sociais desde que o romance se tornou público. Porém, ela abriu uma exceção ao flagrar um momento encantador durante as férias juntos.

Cecilia, Murilo e Olimpia foram curtir os dias de férias em Biarritz, na França, e se divertiram nas lindas paisagens da região. Em um passeio, Murilo e Olimpia brincaram de fazer poses divertidas e Cecilia fotografou o momento para compartilhar com seus seguidores.

“Esses dois me fazem rir todos os dias”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal de famosos. “Vocês formam um casal lindo!”, disse uma seguidora. “Que bonitinhos!”, afirmou outra. “Que casal”, declarou mais um.

Olimpia é fruto do antigo relacionamento de Cecilia Malan com o francês Pierre Antoine, de quem ela se separou há alguns anos.

Vale lembrar que Cecilia Malan mora na Inglaterra porque é correspondente internacional da Globo. Desde que começaram a namorar, o ator Murilo Benício vive entre idas e vindas para visitar a amada no exterior e trabalhar no Brasil.

Os dois assumiram o namoro no final de 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época.

Discretos com a vida pessoal, eles só apareceram juntos em uma foto durante as férias dela no Brasil, quando eles posaram lado a lado em uma foto com vários amigos durante a Copa do Mundo.

Murilo Benicio fica careca pela primeira vez

Há poucas semanas, o ator Murilo Beníciofez uma mudança radical no seu visual! Pela primeira vez, ele raspou todo o cabelo e ficou careca para gravar as cenas da série Justiça 2, da Globo, que é escrita pela autora Manuela Dias.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo de sua transformação. Uma cabeleireira raspou o cabelo dele com agilidade e o ator ficou impressionado. “Estou quase pedindo anestesia. Eu nunca raspei. Eu já fiz um filme que eu era monge, aí eu raspava [só o topo da cabeça]”, disse ele, e completou: “Nossa, foi mesmo. Você nem botou uma tesoura para ver. Você foi sem dó nem piedade! Eu achei que você fosse cortar curtinho”.

Ao se ver careca, ele disse: “Estou achando bem esquisito”.