Cecilia Malan encanta ao comemorar aniversário da filha: "Minha pequena"

Olimpia, filha da jornalista Cecilia Malan, completou quatro anos nesta segunda-feira, 3

A jornalista Cecilia Malan usou as redes sociais para dividir com seus seguidores um novo clique encantador ao lado de sua filha, Olimpia, fruto de seu antigo relacionamento com o francês Pierre Antoine.

Nesta segunda-feira, 3, a menina completa quatro anos de vida, e a correspondente da TV Globo em Londres, Inglaterra, fez questão de comemorar a data especial com uma festa de aniversário intimista, e mostrou os detalhes na web.

Na imagem publicada no feed do Instagram, Cecilia aparece segurando Olimpia no colo, que está usando um vestido e uma tira com a frase 'happy birthday' [feliz aniversário], enquanto assopra as velinhas do seu bolo. "Dona do três de julho! Quatro anos da minha pequena", celebrou a mamãe.

Os fãs de Malan deixaram mensagens de felicitações para a menina nos comentários. "Linda, linda canceriana! Parabéns! Saúde", disse a jornalista Mariana Gross. "Viva Olimpia!!", escreveu a apresentadora Ana Paula Araújo. "Parabéns, que Deus a abençoe e a ilumine sempre", desejou uma seguidora. "Parabéns para essa princesa linda", falou uma fã.

Recentemente, a jornalista que levou um susto com Olimpia e precisou levara a herdeira para o hospital após ela esmagar o dedo duas vezes. A garotinha se machucou e precisou fazer um exame de imagem para ver o que aconteceu com seu dedo. "Drama da semana: Olimpia prendeu um dedinho na porta e depois esmagou o dedo já esmagado na escola. Não sei vocês, mas eu uso o Insta como um álbum de fotos pro futuro. Decidi guardar essa pra gente se lembrar um dia (quando a unha tiver crescido de volta!) da enfermeira Sarah, um anjo que surgiu nas nossas vidas", disse ela na legenda.

Confira a publicação:

Cecília Malan compra vestido de R$ 1,6 mil

A jornalista Cecilia Malan mostrou a sua elegância em um clique nas redes sociais. É que ela foi fazer comprinhas e posou na frente do espelho de um provador logo após adquirir uma nova peça para seu guarda-roupa.

A correspondente da Globo em Londres comprou um vestido assinado pela Marimekko, uma marca que é muito festejada por suas estampas extravagantes. Adepta de um estilo clássico, ela escolheu um modelo bem reto todo em cores neutras.

"E ainda sobrou tempo para me vestir de finlandesa. A marca Marimekko é uma instituição. Nasceu depois da austeridade da Segunda Guerra propondo cores e estampas para anunciar dias melhores. Alegra as ruas de Helsinque até hoje. Experimentei todas as cores e… fui no preto!", afirmou ela. O vestido adquirido pela global custa em torno de US$ 350 - algo em torno de R$ 1,6 mil.