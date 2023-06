Cecília Malan compra vestido de R$ 1,6 mil e posa em provador: "Elegante igual você"

Cecília Malan compra vestido de R$ 1,6 mil; namorada de Murilo Benício aproveitou o dia para fazer comprinhas

A jornalista Cecilia Malan mostrou a sua elegância em um clique nas redes sociais nesta segunda-feira, 19. É que ela foi fazer comprinhas e posou na frente do espelho de um provador logo após adquirir uma nova peça para seu guarda-roupa.

A correspondente da Globo em Londres comprou um vestido assinado pela Marimekko, uma marca que é muito festejada por suas estampas extravagantes. Adepta de um estilo clássico, ela escolheu um modelo bem reto todo em cores neutras.

"E ainda sobrou tempo para me vestir de finlandesa. A marca Marimekko é uma instituição. Nasceu depois da austeridade da Segunda Guerra propondo cores e estampas para anunciar dias melhores. Alegra as ruas de Helsinque até hoje. Experimentei todas as cores e… fui no preto!", afirmou ela.

O vestido adquirido pela global custa em torno de US$ 350 - algo em torno de R$ 1,6 mil . A peça caiu perfeitamente no corpo de Cecília Malan. "Muito bonito o vestido", comentou um. "Elegante igual você", escreveu outro. "Simplesmente perfeito", escreveu um terceiro.

Cecilia Malan vive romance com o ator Murilo Benício

Há pouco tempo, a jornalista Cecilia Malan surgiu em novas fotos ao lado do namorado, o ator Murilo Benicio. Eles curtiram um jantar divertido com o casal de amigos Tarcisio Filho e Mocita Fagundes em Londres, Inglaterra. Os casais apareceram sorridentes nas fotos juntos.

Vale lembrar que Cecilia Malan mora na Inglaterra porque é correspondente internacional da Globo. Desde que começaram a namorar, o ator Murilo Benício vive entre idas e vindas para visitar a amada no exterior e trabalhar no Brasil.