Filha de Cecilia Malan vai parar no hospital e a mãe explica o que aconteceu

Cecilia Malan preocupa os fãs ao revelar que precisou correr com a filha para o hospital: 'Drama da semana'

A jornalista Cecilia Malan, que é correspondente da Globo em Londres, Inglaterra, contou que levou um susto com a saúde da filha, Olimpia, de 3 anos, nos últimos dias. Ela contou que precisou correr com a herdeira para o hospital após a menina esmagar o dedo duas vezes .

A garotinha se machucou e precisou fazer um exame de imagem para ver o que aconteceu com seu dedo. Nas redes sociais, a mamãe coruja contou que a filha perdeu a unha de um dos dedos e está bem.

"Drama da semana: Olimpia prendeu um dedinho na porta e depois esmagou o dedo já esmagado na escola. Não sei vocês, mas eu uso o Insta como um álbum de fotos pro futuro. Decidi guardar essa pra gente se lembrar um dia (quando a unha tiver crescido de volta!) da enfermeira Sarah, um anjo que surgiu nas nossas vidas", disse ela na legenda.

Olimpia é fruto do antigo relacionamento de Cecilia Malan com o francês Pierre Antoine, de quem ela se separou há alguns anos.

Cecilia Malan vive romance com o ator Murilo Benício

Há pouco tempo, a jornalista Cecilia Malan surgiu em novas fotos ao lado do namorado, o ator Murilo Benicio. Eles curtiram um jantar divertido com o casal de amigos Tarcisio Filho e Mocita Fagundes em Londres, Inglaterra. Os casais apareceram sorridentes nas fotos juntos.

Vale lembrar que Cecilia Malan mora na Inglaterra porque é correspondente internacional da Globo. Desde que começaram a namorar, o ator Murilo Benício vive entre idas e vindas para visitar a amada no exterior e trabalhar no Brasil.

Os dois assumiram o namoro no final de 2022, quando ele participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e contou que eles estão juntos. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele na época.

Discretos com a vida pessoal, eles só apareceram juntos em uma foto durante as férias dela no Brasil, quando eles posaram lado a lado em uma foto com vários amigos durante a Copa do Mundo.