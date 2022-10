Murilo Benício reencontra duas ex-mulheres no palco do 'Domingão'

Ator Murilo Benício encontra duas ex-mulheres, as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli no palco do 'Domingão com Huck'

O ator Murilo Benício (50) protagonizou um momento inusitado no domingo, 09, que repercutiu nas redes sociais!

Em participação no Domingão com o elenco das novelas Pantanal e Travessia reunidos, comandado por Luciano Huck (50), o artista que viveu Tenório no remake da trama que chegou ao fim na sexta-feira, 07, encontrou duas ex-mulheres no palco da atração, as atrizes Alessandra Negrini (52) e Giovanna Antonelli (46).

O apresentador recordou que conheceu Benício quando ele era casado com Giovanna. Os dois tiveram um relacionamento entre 2001 e 2005 e são pais de Pietro Antonelli, de 17 anos. Com Alessandra, que manteve relação entre 1996 e 1999, Murilo tem Antonio (25).

Questionados sobre a data de nascimento dos herdeiros, as famosas que fazem parte do elenco de Travessia riram, e o ator foi quem respondeu à pergunta. "Fiquei quieta pra ver se ele sabe", disse Negrini.

"Qual deles?", se divertiu Murilo. Giovanna respondeu e brincou: "Olha que 'boadrasta' que eu sou." "Você é excelente", comentou Alessandra.

Os internautas comentaram sobre o "climão" no palco do Domingão. "E esse momento Casos de Família no #Domingão? Boa análise pro Metaforando com Murilo Benício, Giovanna Antonelli e Alessandra Negrini", "Você sabe que o Murilo Benício tem o molho quando percebe que ele namorou as atrizes mais lindas e cativantes da Globo", "Murilo Benício é uma figura. Todo enrolado com as ex juntas no palco do do #DomingaoComHuck Sem saber a idade dos filhos kkkkkkk Figurassa", disseram os fãs.

momentos que só a televisão brasileira proporciona: murilo benício que foi casado com alessandra negrini sem saber a idade do filho deles e perguntando pra giovanna antonelli com quem também já foi casado e ela sabendo responder sério kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/SLiJWTKRiJ — rhayrita (@i4antonelli) October 9, 2022

Murilo Benício surge emocionado com os filhos no cinema

Murilo Benício exibiu o seu segundo filme como diretor no Festival do Rio na noite de sábado, 08. A produção Pérola teve a première no evento cinematográfico e foi aplaudida de pé pela plateia no cinema. Tanto que Benício apareceu emocionado no final da sessão e ainda apareceu em um momento com os dois filhos, Pietro e Antonio. O site Gshow flagrou quando Murilo Benício foi abraçar os filhos após a exibição do filme Pérola e o trio apareceu muito emocionado com o sucesso do filme. Nos bastidores da exibição, o ator contou sobre a emoção de ver o filme na telona. “É feito de coração para todo mundo. Acho que todo mundo vive um pouco disso e se retrata um pouco. Foi uma felicidade ter conseguido chegar às pessoas. Poderia ter feito tudo isso e não ter conseguido chegar até elas. Acho que isso é que importa no projeto mais do qualquer coisa”, afirmou.

