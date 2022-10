Murilo Benício surge emocionado em momento com os filhos no cinema

Murilo Benício exibiu o filme 'Pérola' no Festival do Rio neste final de semana e apareceu com lágrimas nos olhos ao abraçar os filhos

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 13h46

O ator Murilo Benício exibiu o seu segundo filme como diretor no Festival do Rio na noite de sábado, 8. A produção 'Pérola' teve a première no evento cinematográfico e foi aplaudida de pé pela plateia no cinema. Tanto que Benício apareceu emocionado no final da sessão e ainda apareceu em um momento com os dois filhos, Pietro e Antonio.

O site Gshow flagrou quando Murilo Benício foi abraçar os filhos após a exibição do filme 'Pérola' e o trio apareceu muito emocionado com o sucesso do filme.

Nos bastidores da exibição, o ator contou sobre a emoção de ver o filme na telona. “É feito de coração para todo mundo. Acho que todo mundo vive um pouco disso e se retrata um pouco. Foi uma felicidade ter conseguido chegar às pessoas. Poderia ter feito tudo isso e não ter conseguido chegar até elas. Acho que isso é que importa no projeto mais do qualquer coisa”, afirmou.

O filme conta a história de Pérola, uma mãe, pelo olhar do seu filho, Mauro, e é um retrato de uma família comum, com seus altos e baixos.

Assista ao vídeo da emoção de Murilo Benício com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!