Murilo Benício não segura as lágrimas na TV com depoimento de Isabel Teixeira

Murilo Benício se emociona com homenagem de Isabel Teixeira, que faz a Maria Bruaca na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 11h59

O ator Murilo Benício não segurou as lágrimas ao ouvir um depoimento da atriz Isabel Teixeira no programa Mais Você, da Globo. Eles interpretam Tenório e Maria Bruaca no remake da novela Pantanal e ela decidiu mandar uma homenagem para o parceiro de trabalho. Ao ouvir as palavras dela, ele ficou visivelmente emocionado.

Na declaração, Isabel elogiou a parceria deles na novela Pantanal. "Murilo, você é um grande parceiro, um grande amigo. Eu prometi que eu não ia chorar. Você é um grande diretor e espero que as pessoas vão ao cinema ver você. Você tem um olhar de puro amor e isso as pessoas vão ver e vão reconhecer. Foi isso que você fez comigo, aprendi muito com você e quero aprender muito mais. Um beijo grande no teu coração", disse ela.

Logo depois, Murilo apareceu enxugando as lágrimas dos olhos e agradeceu pelo carinho dela. “É um encontro. A gente trabalha com pessoas maravihosas. É um encontro raríssimo. Aproveita porque o que a gente está vivendo dificilmente vai acontecer de novo, esse grau de sucesso, grau de pessoas se curtindo. E no meio disso acontece um encontro, é um entendimento. A gente morria de rir, a gente ficava rindo e na hora do gravar tinha uma concentração já estabelecida. A gente brincava com o microfone, era uma palhaçada, foi um encontro. Eu fico mais feliz ainda do meu encontro com ela. Foi o encontro dela com o Brasil. Essa atriz estava ai, a gente não tinha o privilégio de ver, ela tem uma carreira de teatro e a gente recebe esse presente que é Isabel Teixeira”, disse ele.