Mel Maia realiza sonho do pai com 'mimo' de luxo: "Presentinho novo"

A atriz Mel Maia presenteou o pai com motocicleta de luxo avaliada em mais de $30 mil; veja

Na noite da última quinta-feira, 22, Mel Maia recebeu uma carona muito especial ao sair da academia. É que seu pai, Luciano Souza, foi buscá-la feliz da vida com o novo ‘presentinho’ de luxo que recebeu da filha.

Por meio dos stories de seu Instagram, a atriz surgiu toda orgulhosa ao mostrar o agrado que deu de presente para o patriarca. “Presentinho novo para o papai”, escreveu a atriz de Vai Na Fé, ao mostrar Luciano com o capacete na mão do lado de seu novo 'mimo'.

“Tirando onda! Sonho do meu pai era ter uma moto dessa!!!”, escreveu Mel exibindo a moto luxuosa que comprou para o pai. A motocicleta em questão se trata de uma Honda VT 750 Shadow, de 750 cilindradas, que não sai por menos de R$35,990.00 no site oficial da marca.

Vale ressaltar que esse não foi o primeiro presente caro que ela deu para seu pai, no começo do ano, Mel presenteou seu Luciano com um carrão avaliado em R$ 409 mil."Dei um carrão para o meu pai de presente. Não costumo postar essas coisas, mas acho que a gente merece esse reconhecimento por tudo que venho conquistando”, contou a atriz.

Leia também: Em meio a boatos de término, Mel Maia chega toda plena em academia

VEJA O STORY DE MEL MAIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Mel Maia e MC Daniel terminam namoro após desentendimentos

Chegou ao fim o romance entre a atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel. Pelo menos é o que garantem amigos próximos que estão surpresos com a decisão tomada pelo casal que parecia muito apaixonado nas redes sociais. As informações são do portal LeoDias, que disse que ambos estão abalados. Após uma série de desentendimentos, o cantor foi flagrado sem aliança em vídeos publicados nas redes sociais, algo que também confirmou a informação.