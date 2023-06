Em meio a boatos de término, Mel Maia chega toda plena em academia

Pleníssima, atriz Mel Maia deixa pernas torneadas à mostra ao chegar em academia no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira, 09, a atriz Mel Maia foi flagrada chegando em uma academia na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com um moletom larguinho, ela mostrou que os treinos estão dando resultado ao deixar os pernões em evidência enquanto chegava ao local de moto.

Com o cabelo solto, bolsa preta e tênis branco, ela foi simpática ao interagir com o paparazzi diante das lentes da câmera. A aparição ocorreu após Mel Maia ser alvo de boatos envolvendo o fim de seu relacionamento com Mc Daniel após vir à tona uma suposta traição por parte do cantor.

Vale ressaltar que Melissa decidiu não se pronunciar sobre os rumores de que teria terminado o relacionamento com o namorado. Entretanto, a protagonista da novela das 19h 'Vai na Fé', da Globo, pode ter mandado uma indireta de forma discreta nas redes sociais.

Por meio de seus Stories, a jovem exibiu a aliança de compromisso em sua mão. Nas imagens, ela fez um sinal de 'ok' com a mão e deixou à mostra o anel prateado. Procurada, a assessoria de imprensa da atriz informou que não comenta sobre a vida afetiva dela.

VEJA AS FOTOS DE MEL MAIA:

Foto: Webert Belício / AgNews

Foto: Webert Belício / AgNews

Foto: Webert Belício / AgNews

Foto: Webert Belício / AgNews

No início da semana, MC Daniel fez questão de compartilhar uma série de fotos com os seguidores para mostrar que está em Paris, na França. Porém, um detalhe chamou atenção do público: ele estava sem a aliança de compromisso com a atriz global Mel Maia.

Rapidamente nos comentários, o artista recebeu uma enxurrada de questionamentos sobre a aliança de compromisso que não estava em seu dedo. "Gente, ele e a Mel não estão mais juntos?", perguntou uma. "Por que está sem aliança?", indagou outro. "Tá sem aliança porque", disse uma terceira.