Marido defende vitória de Priscila Fantin no 'Dança' e manda recado polêmico: "Caráter"

Marido defende vitória de Priscila Fantin; atriz foi campeã em disputa que agitou os fãs

Marido de Priscila Fantin, o ator Bruno Lopes publicou um desabafo em homenagem à atriz que acabou de ser campeã do Dança dos Famosos, quadro apresentado pelo Domingão com Huck. Em um texto corajoso, ele defendeu a vitória da amada.

"Quanta emoção, quanto aprendizado, quanta superação, quanta entrega, quanta dedicação, quanto amor… Poderia escrever sem parar tudo o que aconteceu nesses intensos quatro meses de Dança Dos Famosos", começou ele.

Foi então que o ator deixou um recado que intrigou os fãs. "Quero parabenizar minha esposa pela superação, mas principalmente, pela honestidade e ética. Você é exemplo de ser humano, de que com trabalho, e apenas com trabalho, se conquista o mundo. Parabéns meu amor, foi lindo", escreveu ele.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens para Priscila Fantin."Mereceu demais", comentou um. "Mereceu pela humildade e superação", comentou outro. "Parabéns! Ela venceu na raça mesmo, vocês são lindos juntos", disparou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Lopes (@brunolopes)

Beijão no palco do programa

A atriz Priscila Fantin foi a campeã da Dança dos Famosos 2023, do Domingão com Huck, e protagonizou um momento romântico no palco. Logo após receber o seu troféu, ela fez o seu agradecimento ao vivo e fez questão de falar sobre o apoio que recebeu do marido , o ator e empresário Bruno Lopes.

Inclusive, Bruno foi até o palco da atração e deu um beijão na esposa. Os dois se abraçaram e trocaram carinhos ao vivo. "Quero primeiro agradecer ao Bruno por ter me dado todo o suporte para estar aqui na competição, por ter me dado tanto apoio. Ele me deu muito apoio emocional e em todos os sentidos", disse ela no palco.