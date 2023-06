Priscila Fantin exibe imagem do seu casamento com Bruno Lopes no Brasil

Após se casar em outros países do mundo, Priscila Fantin relembra vídeo de como foi seu casamento no Brasil: 'Um ano hoje'

A atriz Priscila Fantin encantou seus seguidores ao relembrar como foi a sua cerimônia de casamento com o ator Bruno Lopes no Brasil. Os dois já tinham feito celebrações do casamento na Grécia, no México e na Jamaica quando se casaram no Brasil. A cerimônia aconteceu em junho de 2022 e acabou de completar um ano.

Assim, a estrela decidiu celebrar a data especial nas redes sociais ao relembrar um vídeo de quando eles disseram o tão esperado 'sim'. Além disso, ela contou que eles ainda planejam se casar em outros lugares do mundo.

"Mais um SIM de tantos outros que ainda vamos dizer um pro outro! Sei q mta gente confunde, já que temos mais de mil anos juntos, então vou resumir aqui pra vocês, até porque no Wikipédia tá errado! 22/11/17 primeira vista. 30/12/2017 namoro. 14/09/2019 casamento na Grécia. 16/12/2019 casamento no México. 17/06/2022 casamento na Jamaica. 22/06/2022 casamento no Brasil (este completando um ano hoje!). Onde será o próximo?", disse ela.

Atualmente, Fantin está no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

