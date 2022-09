Mariana Ximenes se emociona com recado de ator de 'Chocolate com Pimenta'

No 'Encontro', Mariana Ximenes é surpreendida com mensagem de Ary Fontoura, com quem contracenou em 'Chocolate com Pimenta'

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 12h47

A atriz Mariana Ximenes (41) foi uma das convidadas do programa Encontro na manhã desta segunda-feira, 26, e foi surpreendida com um depoimento especial de um amigo de longa data!

A artista viveu sua primeira protagonista na novela Chocolate com Pimenta, exibida originalmente em 2003, e que retorna às telinhas da Globo no Vale a Pena Ver de Novo, contracenando com o ator Ary Fontoura (89).

Na trama, Mari viveu Ana Francisca, que era casada com Ludovico, papel de Ary. Com a volta do folhetim, a artista foi homenageada com um recado especial de Fontoura durante a atração global.

"Minha querida amiga, que prazer em conhecê-la e contracenar com você e presenciar sua tão vitoriosa carreira. Tudo isso começou em 'Chocolate com Pimenta', onde tivemos a oportunidade de contracenar e vivenciar um sucesso, que, por sinal, agora retorna. Uma menina que se tornou uma mulher de muita garra e que está pronta para qualquer batalha. Não canso de pedir sempre que Deus a proteja e torne você uma pessoa feliz. Um beijo carinhoso do seu fã número 1", declarou Ary.

Sem conseguir segurar a emoção, Mariana se emocionou com o recado e não poupou elogios ao colega da trabalho. "Ary é uma pessoa formidável. Está lindo, maravilhoso nas redes sociais. Ele foi um companheiro de cena incrível, extraordinário. Eu estava muito nervosa na minha estreia como protagonista e estávamos fazendo a cena da morte dele e eu comecei a chorar copiosamente antes. Aí ele falou: 'Mari, calma, economiza, porque na hora de valer, não vão ter mais lágrimas.' Aí, eu olhei para ele e falei: 'Você tem razão, mas eu não consigo'", relembrou ela.

Mariana Ximenes se emociona com recado de Ary Fontoura:

Mariana Ximenes rouba a cena com registros de biquíni

Recentemente, Mariana Ximenes deixou os seguidores babando ao postar um vídeo em que aparece em meio à natureza! A famosa compartilhou um registro com diversas fotos no lugar em que mais gosta de estar, segundo ela. Nas imagens, a gata surgiu sorridente exibindo o corpaço ao fazer pose na areia de praia e sentada em pedra à beira-mar. "No lugar que eu mais gosto de estar: no mar, no meio da natureza!", escreveu Mariana, que recebeu elogios: "Cada dia mais linda", "Sereia", "Belíssima", "Gata linda maravilhosa".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!