Mariana Ximenes rouba a cena com registros de biquíni: ''No lugar que mais gosto de estar''

Atriz Mariana Ximenes encanta os fãs ao compartilhar vídeo com compilado de fotos em que aparece de biquíni no mar

02/09/2022

A atriz Mariana Ximenes (41) deixou os seguidores babando nesta sexta-feira, 02, nas redes sociais ao postar um vídeo em que aparece em meio à natureza!

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou um registro com diversas fotos no lugar em que mais gosta de estar, segundo ela. Nas imagens, publicadas em preto e branco e colorido, a gata surgiu sorridente exibindo o corpaço ao fazer pose na areia de praia e sentada em pedra à beira-mar.

"No lugar que eu mais gosto de estar: no mar, no meio da natureza!", escreveu Mariana Ximenes na postagem.

Os admiradores destacaram a beleza da atriz. "Amei as fotos", "AMO! Lugar que nos renova plenamente", "Cada dia mais linda", "Sereia", "Belíssima", "Uauuuuuu... Maravilhosa, princesa", "Gata linda maravilhosa", elogiaram.

Vale lembrar que Mariana está longe das telinhas desde o fim da novela Nos Tempos do Imperador, em fevereiro. Atualmente, ela pode ser vista na segunda temporada de Ilha de Ferro, que está sendo exibida às quintas-feiras na Globo, e também na segunda parte de Aruanas no Globoplay.

De biquíni, Mariana Ximenes surge deslumbrante em vídeo:

Mariana Ximenes ostenta corpaço de maiô com recortes

Recentemente, Mariana Ximenez também deu um show de beleza ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico de parar o trânsito! Usando um maiô recortado, ela destacou suas curvas torneadas. Fazendo uma pose com estilo, a artista deixou seu corpaço aparente na roupa de banho aberta na região da barriga e exibiu toda sua beleza ao surgir toda produzida. Inclusive, a loira arrematou a produção com acessórios dourados no braço.

