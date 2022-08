Mariana Ximenes ostenta corpaço espetacular em maiô com recortes estratégicos: ''Obra de arte''

De maiô recortado, atriz Mariana Ximenez ostenta corpaço escultural em ensaio sob a luz do sol e e arrancou declarações

A atriz Mariana Ximenez(41) deu um show de beleza em sua rede social na manhã desta segunda-feira, 22, ao compartilhar fotos de um ensaio fotográfico de parar o trânsito. Usando um maiô recortado, ela se destacou com suas curvas torneadas.

Fazendo uma pose com estilo, a artista deixou seu corpaço aparente na roupa de banho aberta na região da barriga e exibiu toda sua beleza ao surgir toda produzida. Inclusive, a loira arrematou a produção com acessórios dourados no braço.

Dispensando a legenda, a beldade brasileira apenas colocou um emoticon de brilho. Nos comentários os internautas encheram a famosa de elogios. "Você é maravilhosa!", falaram os fãs. "Corpão de milhões", admiraram outros. "Uma obra de arte", destacou uma terceira.

