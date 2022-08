Mariana Ximenes chama atenção ao surgir tomando banho de piscina com biquíni mínimo

Mariana Ximenes deixou seus seguidores babando ao exibir seu corpão enquanto tomava um banho de piscina

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 16h08

Neste domingo, 21, Mariana Ximenes (41) decidiu aproveitar o dia ensolarado para tomar um banho de piscina. A atriz fez questão de registrar esse momento e publicou uma série de fotos onde ela aparece usando um biquíni mínimo e esbanjando o seu corpão.

Nas imagens, ela aparece lendo um livro e praticando yoga, enquanto toma um sol com um biquíni vermelho, super estiloso, combinando com um óculos de sol com uma armação da mesma cor.

Na legenda, ela escreveu apenas: "Flagras de domingo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Que domingo delicioso!", falou outro. "Uma verdadeira sereia", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Mariana Ximenes tomando um banho de piscina com um biquíni mínimo:

Mariana Ximenes aposta em biquíni decotado em praia na Grécia

Recentemente, Mariana Ximenes curtiu uma viagem para a Grécia e apostou em um biquíni preto bem decotado para curtir uma prais no país. É claro que as fotos chamaram atenção da web e rapidamente chamou atenção dos fãs da artista, que lotaram os comentários de elogios.

