Marcelino de Amor Perfeito, ator revela como concilia escola e TV

Em entrevista à CARAS Brasil, Levi Asaf falou sobre a reta final de Amor Perfeito e como tem sido a rotina de ator global

O ator Levi Asaf (10) não tem sentido o peso de protagonizar a novela Amor Perfeito, da TV Globo. Em entrevista coletiva, a qual a CARAS Brasil esteve presente, ele comentou que tem sido tranquilo conciliar o trabalho com a escola.

"Tô tirando de letra, eu estudo que é uma maravilha. Depois da escola vou para casa, como a comida maravilhosa da minha mãe, com meu pai, venho para Globo, depois volto para casa e vou brincar com meus amigos de novo", disse ele com o sorriso largo no rosto.

Apesar da pouca idade, Levi também não tem encontrado dificuldades com o número de textos para decorar. "Meus pais me ajudam, minha preparadora também me ajuda. Aí só falta eu colocar minha mente para trabalhar", brinca ele, que foi muito bem elogiado ao estrelar a versão brasileira do musical O Pequeno Príncipe.

Com a novela já chegando em sua reta final, o baiano confessa que vai ser difícil esquecer o clima divertido e acolhedor dos bastidores. Segundo Levi, ele recebeu muito carinho e fez muitos amigos no elenco.

"O elenco foi uma maravilha, mas já tá acabando. Dá uma tristeza, mas é a vida, né? Eu nem consigo falar, porque foi tanto carinho dos atores todos esses meses. Então a novela foi uma maravilha e também uma escola para mim", afirmou.

Em meio ao sucesso da trama de Duca Rachid e Júlio Fischer, Levi revelou que às vezes mal consegue ir ao shopping com os pais sem ser notado. "Chego no caixa do McDonald's e a pessoa já tá lá: 'Olha, você é um menino da novela das seis'. Todo mundo é assim. É gostoso", conta.