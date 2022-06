Marcão do Povo fala sobre sua relação com Silvio Santos no SBT

Apresentador do Primeiro Impacto, Marcão do Povo conta sobre a confiança de Silvio Santos em seu trabalho: 'Me chama de amigo'

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 17h38

O apresentador Marcão do Povo (42) revelou como é a sua relação com o apresentador Silvio Santos (91) nos bastidores do SBT em entrevista no programa Sensacional, de Daniela Albuquerque (39), na RedeTV. Titular do programa Primeiro Impacto, ele contou que os dois têm uma boa convivência na emissora.

“Ele me chama de amigo, me chama ao camarim dele, a gente conversa”, disse ele, que ainda completou: “O Silvio nunca me censurou em nada, simplesmente disse: 'faça o que você achar que tem que fazer para dar resultado e faça de forma correta para as pessoas'”.

O comunicador também contou que tem o desejo de ter um programa fora do jornalismo de hard news. “Queria aproveitar um pouco mais da alegria que eu tenho. Gosto de brincar, divertir e de gente. Então, queria aproveitar mais disso”, revelou.

Por fim, Marcão do Povo relembrou quando passou mal ao vivo no programa do SBT e precisou fazer exames após a indisposição. "É um acúmulo de pressão, porque eu me pressiono muito. Assisto o meu programa todos os dias em casa, porque eu quero melhorar a cada dia. Quero ver onde eu posso dar mais de mim. É tanta notícia ruim que a gente dá todos os dias, que eu acho que foi isso: a jarra foi enchendo até que chegou um momento que, quando eu abri o programa, o mundo girou comigo”, afirmou, e completou: "Estava fazendo jejum intermitente, então acho que eu não tinha me alimentado bem também".

A entrevista com Marcão do Povo vai ao ar nesta terça-feira, 21, a partir das 22h30, na RedeTV!.