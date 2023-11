Maisa aposta na elegância com look all-black no Teleton 2023

A atriz Maisa Silva escolheu um elegante look para sua participação no Teleton 2023, que estava repleto de famosos

Neste sábado, 11, Maisa Silva participou da edição de 2023 do Teleton, que contou com a presença de diversos famosos como Eliana, Luciana Gimenez,Patrícia Abravanel e os filhos de Faustão, João Guilherme Silva, e de Gugu, João Augusto Liberato.

A estrela da série “De Volta Aos 15” dividiu palco com o amigo e colega na série João Guilherme Ávila, que estava estiloso da cabeça aos pés com um terno laranja e camisa branca. A cantora Priscilla, que começou sua carreira no SBT com o programa infantil “Bom Dia e Companhia”.

Maisa esbanjou elegância com um vestido de grife curtinho que deixava suas pernas à mostra, a peça ainda possuía uma cauda com detalhes brancos na parte lateral. A artista ainda completou o look decotado com sapatos de salto alto pretos com um o detalhe de um coração branco.

Além do ex-ator e da ex-apresentadora da emissora de Silvio Santos, Maisa dividiu o palco com o apresentador Ratinho e Luciana Gimenez, que apostou em um vestido longo preto ousado com transparência.

“Madrinha digital passando para agradecer a todos que doaram para o Teleton esse ano! A AACD é fundamental na transformação da vida de milhares de família. Todos que se solidarizaram fazem parte disso”, disse a atriz sobre o evento beneficente em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente em seu Instagram.

Maisa, João e Luciana não foram os únicos a esbanjaram beleza e estilo no evento. Nesta última sexta-feira, outros famosos deram um show e roubaram os holofotes no Teleton 2023. Eliana, Patrícia Poeta e Chris Flores apostaram em looks coloridos.

Confira aqui o look de Maisa no Teleton 2023!

Fotos: Marcelo Sá Barreto/AgNews

TV!

Recentemente, Maisa fez uma postagem especial para celebrar o Dia da TV. A atriz e comunicadora se lembrou de sua passagem pelas telinhas desde quando participava do Programa do Raul Gil aos três anos de idade.

"Primos, hoje é o dia TV! Em 2005 eu realizei meu primeiro sonho que era 'entrar na TV' e desde então, minha vida mudou completamente. Antes de conhecer um estúdio, eu sonhava que tinha participado do programa do Raul e saía por SJC e Andradina, contando como tinha sido minha 'participação'. Quem diria que aquela menina estaria falando da sua futura realidade?", disse ela.