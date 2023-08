Maisa recorda momentos icônicos ao celebrar o Dia da TV

A atriz e apresentadora Maisa relembrou vários momentos marcantes que viveu na televisão

A atriz e apresentadora Maisa Silvausou as redes sociais para comemorar uma data importante. Nesta sexta-feira, 11, é celebrado o Dia da TV, e ela fez questão de recordar alguns momentos marcantes vividos nas telinhas.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou fotos e vídeos de momentos icônicos da sua carreira, incluindo quando estreou na televisão, com apenas três anos, no Programa Raul Gil, do SBT, e quando disse que Silvio Santos usava peruca. Além disso, ela ainda relembrou quando comandou o programa Bom Dia & Cia, as novelas infantis que participou na emissora e também quando teve seu próprio programa.

"Primos, hoje é o dia TV! Em 2005 eu realizei meu primeiro sonho que era 'entrar na TV' e desde então, minha vida mudou completamente. Antes de conhecer um estúdio, eu sonhava que tinha participado do programa do Raul e saía por SJC e Andradina, contando como tinha sido minha 'participação'. Quem diria que aquela menina estaria falando da sua futura realidade?", começou ela.

"Através da TV, eu descobri infinitas possibilidades, aprendi a me comunicar com pessoas, independente da distância e da idade, brinquei, cantei, dancei e conheci muitos ídolos da infância. Sou muito grata por ter começado ali e a TV sempre vai ter um lugar especial no meu coração", garantiu a atriz, que atualmente está na série De Volta Aos Quinze, da Netflix.

Ela terminou a postagem celebrando todas as pessoas que trabalham na televisão e também ao público que consome os conteúdos. "Viva a TV, aos colaboradores, jornalistas, comunicadores e artistas do Brasil e principalmente, viva o público. Que sem este, nada seria possível. Com amor, +A", finalizou.

Confira a publicação:

Maisa fala pela primeira vez sobre incêndio

No último dia 4, Maisa Silva surpreendeu seus seguidores ao publicar em seu Instagram uma série de fotos de viagem ao lado de amigos. As fotos postadas foram de uma viagem à Grécia com amigos próximos, porém, na legenda da postagem, ela se pronunciou sobre o incêndio que atingiu o apartamento que estava hospedada com amigos durante a viagem para Pernambuco.

"Precisei de um tempinho, porém estou bem e ao lado da minha família e amigos. Hoje estou aqui abrindo um álbum que é parte do meu coração. Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso. Agradeço também por Ele me proteger, me dar proposito e guiar cada passo meu e dos que eu amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa. Com amor, Maisa", escreveu.