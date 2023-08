Maisa posta fotos de viagem com amigos e fala pela primeira vez sobre incêndio: “Valorizar”

A atriz Maisa Silva publicou uma série de fotos ao lado de seus amigos e comentou pela primeira vez sobre incêndio em apartamento

Nesta sexta-feira, 4, Maisa Silva surpreendeu seus seguidores ao publicar em seu Instagram uma série de fotos de viagem ao lado de amigos. As fotos postadas foram de uma viagem à Grécia com amigos próximos.

A atriz surgiu posando para fotos no cenário paradisíaco da Grécia, mas também posou ao lado de amigos em baladas e restaurantes. A estrela da série “De Volta Aos 15” também surgiu aproveitando a praia e pulado de um barco para dar um mergulho.

Porém, na legenda da postagem, Maisa se pronunciou sobre o incêndio que atingiu o apartamento que estava hospedada com amigos. Porém, o acidente ocorreu durante a viagem da artista para Pernambuco.

“Precisei de um tempinho, porém estou bem e ao lado da minha família e amigos. Hoje estou aqui abrindo um álbum que é parte do meu coração. Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso. Agradeço também por Ele me proteger, me dar proposito e guiar cada passo meu e dos que eu amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa. Com amor, Maisa”, escreveu a jovem na legenda da primeira postagem feita desde o susto.

Os seguidores de Maisa rasgaram elogios e prestaram apoio à artista nos comentários da postagem. “Te amo, Ma! Feliz que você está bem”, escreveu um fã. Outro seguidor também comentou: “Tão linda”. Um admirador ainda comentou: “Maravilhosa e perfeita, minha deusa”.

Apesar de ter sido a primeira vez que Maisa se manifestou após a incidente, a assessoria da estrela já havia publicado uma nota assegurando que ela estava bem: “Maisa e seus amigos estão bem, contando com o apoio de familiares e pessoas queridas. Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de carinho, respeito e preocupação. Equipe Maisa”.

Amigas?

Recentemente, Larissa Manoela compareceu com sue noivo André Luiz Frambach no podcast “VacaCast”. Durante sua participação, a atriz comentou sobre uma suposta rivalidade entre ela e Maisa Silva. As duas participaram juntas na novela “Carrossel” na infância.

“A gente achava que era só um negocinho de bastidores, que as pessoas iam tentar fazer rixa e a verdade é que fomos muito maiores que tudo isso. Passamos por cima da rivalidade feminina durante toda a nossa infância”, disse Larissa negando os rumores.