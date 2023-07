Maisa Silva chora após incêndio atingir apartamento em que estava em Recife

Incêndio atinge apartamento em que a atriz Maisa Silva estava na Zona Norte do Recife na companhia de amigas

A apresentadora Maisa Silva, de 21 anos, estava no apartamento que foi atingido por um incêndio na manhã deste sábado, 29, na Zona Norte do Recife.

Conforme as primeiras informações de moradores, a artista estava no local. A equipe da TV Globo registrou a atriz, aparentemente sem ferimentos, aos prantos na frente do edifício, na companhia de amigos.

De acordo com o G1, sete pessoas estavam no local quando as chamas iniciaram, por volta das 10h. Maisa e as amigas saíram do imóvel às pressas. Uma babá também retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência.

Em meio aos momentos de tensão, outros dois jovens permaneceram dentro do apartamento aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, por conta do fogo e fumaça que tomaram conta da sala. Por volta das 11h30, eles foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um cachorro também foi resgatado.

Veja:

Um incêndio atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício na Rua Irmã Lúcia, na Zona Norte do Recife (veja vídeo acima). De acordo com moradores do prédio, a atriz e apresentadora Maísa Silva estava no apartamento...+ pic.twitter.com/kI6DBfGJIG — Recife Ordinário (@recifeordinario) July 29, 2023

Maisa Silva desaba de chorar após escapar de incêndio em apartamento no Recife pic.twitter.com/AByPG9CzK0 — Mariana Morais (@moraismarianam) July 29, 2023

Maisa Silva abre álbum de fotos de viagem à Espanha

Após passar um longo tempo na Europa, a atriz e apresentadora Maisa Silva abriu o seu álbum de fotos das férias aos seus seguidores. A estrela de De Volta Aos 15 passou por países como Espanha e Grécia para curtir o verão europeu.

No maior clima praiano, de biquíni e óculos de sol, Maisa compartilhou fotos curtindo os dias quentes em Ibiza, na Espanha. No álbum, ela mostra algumas de suas aventuras gastronômicas pela cidade e lugares de invejar qualquer um. "Nesse perfil vai ser verão por muito tempo...", escreveu a atriz na legenda.