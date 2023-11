Luciana Gimenez usa saia transparente no SBT e causa: 'Não é adequado'

No Teleton, do SBT, Luciana Gimenez usa vestido revelador e divide opiniões ao eleger look ousado

A apresentadora Luciana Gimenez marcou presença no Teleton, do SBT, neste sábado, 11, e chamou a atenção não apenas por aparecer na emissora de Silvio Santos, mas também pelo look ousado que elegeu para a ocasião.

Dona de um estilo elegante com toque cheio de atitude, a comunicadora causou ao surgir com um vestido preto nada básico para a atração. Com o modelo sem alça e com saia transparente, a famosa dividiu opiniões com a peça reveladora.

Isso porque, Luciana Gimenez deixou toda suas perna e até o bumbum à mostra. Nos comentários da publicação, os internautas opinaram sobre a escolha. "Oh Gimenez será que não seria o caso de por uma roupa um pouquinho mais sóbria, o menos é mais", escreveram. "Você é linda, elegante, porém essa roupa não foi adequada para a ocasião, desculpem quem não concorda", disseram outros.

Na legenda do post, a musa falou sobre a oportunidade de participar do programa. "Uma grande emoção fazer parte dessa causa tão importante para todo Brasil. Doem, seja o valor que for, o importante é ajudar", declarou.

Veja o look de Luciana Gimenez para o Teleton:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Filhos de Gugu e Faustão se encontram no palco do Teleton

Os filho de Gugu Liberato e de Faustão, João Augusto Liberato e João Silva, marcaram presença na televisão lado a lado mais uma vez. Após se apresentarem no Lipsync do Domingão com o Huck, os jovens apareceram no Teleton, do SBT, neste sábado, 11.

Durante a atração comandada por Patricia Abravanel, Celso Portiolli e Rebeca Abravanel, que até revelou o sexo de seu bebê no palco, os herdeiros dos apresentadores icônicos surgiram na atração para ajudar a arrecadar mais dinheiro para as doações.

Divertidos e carismáticos, os "Joãos" encantaram o público ao interagirem no palco com os comunicadores do SBT, Marcos Mion, Virginia Fonseca, Lexa e Zezé Di Camargo. E para fecharem o programa com felicidade, os famosos trocaram tortas na cara. Veja como foi aqui.