Famosos apostam na elegância e beleza ao participarem do Teleton 2023

Além de Eliana e Chris Flores, a 26ª edição do Teleton ainda contou com a presença de Virginia Fonseca e Patrícia Poeta

Nesta sexta-feira, 10, a 26ª edição do Teleton foi ao ar no SBT e contou com a presença de diversos famosos, inclusive de outras emissoras de TV. A edição de 2023 do evento beneficente contou com a presença da apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta, e da influenciadora Virginia Fonseca.

O evento televisivo, feito para incentivar doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, ou AACD, contou com a presença de nomes que sempre marcam presença na cerimônia como Eliana e Chris Flores. As estrelas presentes esbanjaram estilo na noite especial.

Chris Flores apostou na elegância ao posar para fotos com um vestido azul longo vibrante e com babados. Já a influenciadora e ex-participante da Fazenda, Nicole Bahls também esbanjou beleza com um look vibrante. A famosa esbanjou alegria com um vestido longo verde e decotado.

Já o neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel foi um dos apresentadores da noite e um dos mais elegantes. O ator e cantor postou para fotos com um blazer elegante com estampa, terno cinza e gravata borboleta rosa. O apresentador também apareceu em clima de romance com o marido Fernando Poli.

Eliana roubou os holofotes do Teleton 2023 com um vestido rosa claro com mangas longas e gola alta. E, surpreendendo a todos, a apresentadora Patrícia Poeta marcou presença no evento e deu um show de beleza. A comandante do “Encontro” apostou em um vestido longo azul-claro com brilhantes na parte de cima, e com plumas na de baixo.

Virginia Fonseca e o marido Zé Felipe também agitaram o evento promovido pelo SBT. O casal vestiu a camisa literalmente e surgiram no evento com um uniforme da AACD e calças jeans. Quem também compareceu foi a mãe de Zé Felipe e esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha. A loira apostou em um corset preto com o logo da AACD e do Teleton com uma calça jeans.

Confira aqui os looks dos famosos no Teleton 2023!

Foto: Rogério Pallatta/SBT

Foto: Rogério Pallatta/SBT

Foto: Rogério Pallatta/SBT

Foto: Rogério Pallatta/SBT

Foto: Rogério Pallatta/SBT

Foto: Lourival Ribeiro/SBT