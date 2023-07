Mãe do filho de Gugu Liberato manda recado para o herdeiro: 'Filho querido'

Rose Miriam, que é a mãe dos filhos de Gugu Liberato, ficou encantada ao ver novo passo na vida do filho: 'Mamãe está muito feliz'

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam ficou encantada ao ver a visita que o filho mais velho, João Augusto Liberato, fez ao estúdio do Programa Silvio Santos, do SBT, na semana passada. Ela viu que o herdeiro está inspirado a seguir os passos do pai nos meios de comunicação e fez questão de apoiá-lo neste momento especial.

Ele fez um post com fotos de sua visita ao SBT e Rose deixou um comentário carinhoso para o filho e citou Gugu. "Meu filho querido e grande paixão na minha vida, eu desejo imensa e incondicionalmente que você seja uma pessoa muito feliz em todos os aspectos. E mesmo ao passarmos por conflitos na vida, temos um Deus que vai adiante de nós iluminando nossos caminhos, assim como nos dando Paz nos nossos corações! Filho, a mamãe está muito feliz por te ver nessa linda foto ao lado dessa linda e talentosa moça, que é a Patrícia Abravanel", disse ela.

E completou: "Muito emocionada ao saber que você pisou por caminhos que o papai, o eterno Gugu , caminhou. Papai nasceu nessa incrível, talentosa e muito respeitada SBT, criação de um homem de Deus que é nada mais e nada menos que Silvio Santos,o qual o papai sempre foi e sempre será um grande e eterno admirador . Agradeço a todos que receberam meu filho com tanto carinho. Com carinho. Rose Miriam".

João Augusto também esteve na Globo

O jovem João Augusto Liberato, que é filho de Gugu Liberato, esteve nos estúdios da Globo em São Paulo e visitou o apresentador Serginho Groismann, que foi o responsável por revelar o motivo da visita dele.

Groismann contou que João Augusto pediu para ir em uma gravação do seu programa para saber mais como tudo funciona, já que ele quer seguir os passos do pai na TV. Nas redes sociais, o veterano mostrou uma selfie dos dois juntos nos bastidores da atração.

"Durante essa semana, João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas. O programa vai ao ar em duas semanas. Disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte", afirmou ele.