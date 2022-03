Luciano Huck grava reação da família com a notícia do seu contrato para o Domingão

O apresentador Luciano Huck emocionou ao mostrar a reação da família com o novo contrato da TV Globo

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 12h28

Luciano Huck (50) resolveu dar apenas um gostinho do conteúdo do documentário sobre o Domingão com Huck.

O apresentador do programa dividiu com os seus seguidores a reação da sua família com a novidade do seu novo contrato com a TV Globo e encantou a web.

Nas imagens, ele aparece ao lado da esposa, Angélica (48), e dos filhos, Joaquim (17), Benício (14) e Eva (9) em frente ao computador onde ele assina a papelada. Pelas caras e bocas é possível perceber que eles ficaram bem orgulhosos do artista.

"Segue mais um pedaço do documentário que lançamos sobre todo o processo para colocar o @domingao de pé. O 'Domingão: a História da História' revela os bastidores do programa e da minha vida, sem filtros, de uma maneira que nunca mostramos antes. Espero que vocês gostem!", escreveu ele na legenda.

Os admiradores se derreteram com a cumplicidade da família: "Que vídeo mais fofo!!!!!!!! Eu amo", disse Juliana Paes; "Já valeu por esse vídeo!!", "O mais interessante é a família perguntando se ele está feliz, e é sobre isso Brasil!", elogiaram os internautas.

CONFIRA O VÍDEO DE LUCIANO HUCK COM A FAMÍLIA