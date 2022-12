Luciano Huck deixa William Bonner surpreso com comentário

Luciano Huck surpreende ao prestar atenção em detalhe da participação de William Bonner no Melhores do Ano: 'Cantando 'me vira de ponta cabeça''

O apresentador Luciano Huck demonstrou que está de olho em tudo o que aconteceu com os famosos durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo. Enquanto Pitty, Jão e Beto Lee faziam uma homenagem para Rita Lee no palco, ele percebeu que William Bonner estava cantando e não deixou isso passar ileso.

Huck fez um comentário inusitado sobre o que percebeu que Bonner estava fazendo durante a música. “A melhor coisa é você começar o Melhores do Ano e tá o Bonner no sofá cantando 'me vira de ponta cabeça e me faz de gato e sapato' pra mulher dele que está do lado”, disse ele.

O comentário dele arrancou risadas da plateia de Bonner com sua esposa, Natasha Dantas. Então, Fábio Porchat, que estava do lado do jornalista, comentou: “Eu achei que era para mim”. E Huck brincou: “Fiquei desconcertado”. Em sua defesa, Bonner afirmou: “Eu não dancei, só evitei dançar”, confirmando que realmente cantou durante a apresentação musical.

Vale destacar ainda que William Bonner ganhou o Melhores do Ano na categoria de Jornalismo.