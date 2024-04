Edu Guedes vai passar por mudança profissional, diz jornal

Namorado de Ana Hickmann, Edu Guedes vai enfrentar uma nova fase em sua vida profissional em breve ao encerrar contrato. Saiba mais

O apresentador Edu Guedes deverá passar por uma mudança profissional em breve. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do jornal Folha de S. Paulo, ele deverá sair da Band nas próximas semanas.

O jornalista revelou que o artista está em fase de negociação do encerramento do contrato com a Band e que a decisão de romper a parceria foi amigável. Ele ficou quase quatro anos na emissora e comanda o programa The Chef.

Edu deve ficar no ar na Band até o final de maio, enquanto a emissora prepara o fim do contrato e uma nova atração. Depois disso, o apresentador deve ir para a RedeTV!, com a qual já está em negociação de uma nova parceria profissional.

Por enquanto, Edu Guedes não se pronunciou sobre os rumores.

Edu Guedes se declarou para Ana Hickmann

Muito apaixonados, Ana Hickmann e Edu Guedes encantam ao surgirem juntinhos em clima de romance na rede social. Inclusive, nesta quarta-feira, 24, o casal já iniciou o dia mostrando todo seu amor e o chef de cozinha fez uma nova declaração para sua amada deixando escapar que alguma coisa vem por aí.

Além de reforçar a admiração que sente pela modelo, o empresário prometeu que ficará para sempre ao lado dela e deu a entender que viverão coisas inesquecíveis. Diante das palavras, os fãs suspeitaram de casamento e filhos.

"A cada dia te admiro mais ! Parabéns pela mulher, mãe, amiga que você é, com sua garra e perseverança conquista tudo aquilo que sonha.Estarei sempre a seu lado. Em breve teremos muitas coisas importantes para viver! Com amor e carinho Edu", escreveu ele para a eleita.