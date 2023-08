Luciana Gimenez recebe chuva de elogios ao surgir com look luxuoso para apresentar seu programa

A apresentadora do “SuperPop”, Luciana Gimenez mostrou o luxuoso look escolhido para as gravações e foi elogiada

Nesta quarta-feira, 23, Luciana Gimenez encantou seus fãs ao compartilhar em seu Instagram seu look escolhido para realizar as gravações do “SuperPop”, seu programa da RedeTV!. A famosa recebeu elogios ao posar para os cliques.

A morena surgiu com um vestido todo preto que ia até os joelhos. A peça decotada ainda possuía mangas longas transparentes. A famosa completou o look composto por um vestido feito por uma estilista, com uma sandália estilo gladiadora. Apesar do look ter sido feito por uma estilista, um vestido preto de veludo similar pode ser encontrado por cerca de R$ 6 mil.

“Fazendo o que mais gosto, me comunicar. Tá começando mais um SuperPop”, escreveu a comunicadora divulgando seu programa. A mãe de Lorenzo Fragalli e Lucas Jagger ainda usava uma meia compressora em uma das pernas.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos feitas por Marcos Duarte e rasgaram elogios nos comentários! “A maior da TV brasileira”, declarou um fã. Outra seguidora elogiou: “Muito lindo, parabéns”. Outra admiradora ainda pontuou: “Que lindo esse batom”.

“Gatona linda”, comentou um seguidor. E outro fã ainda escreveu: “Maravilhosa demais”. Um admirador ainda declarou nos comentários: “Como mulher: lindíssima! Como apresentadora de TV: Excelente”.

Recentemente, Luciana Gimenez se despediu de suas férias em Ibiza, na Espanha. A apresentadora cobriu apenas o necessário com adesivos e roupas íntimas na parte de baixo do corpo em fotos ousadas.

Viagem!

Na viagem de férias em Ibiza, a comandante do “SuperPop” surgiu de roupa de banho na areia da praia. Para aproveitar o dia ensolarado, ela apostou em um biquíni verde e um chapéu de palha, e fez diversas poses para os cliques compartilhados nas redes sociais.

"Quem também ama o Sol? Ibiza te amo", escreveu a famosa na legenda da publicação contendo diversas fotos que foi muito elogiada por seus seguidores.