Luciana Gimenez chama atenção ao curtir o dia em Ibiza: "Espetacular"

A apresentadora Luciana Gimenez impressionou os seguidores ao postar algumas fotos curtindo o dia na praia

Luciana Gimenez elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece renovando o bronzeado na praia. Após passar alguns dias de férias na Grécia, ela decidiu curtir alguns dias em Ibiza, na Espanha.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a apresentadora da RedeTV! aparece esbanjando beleza e seu corpo escultural na areia da praia. Para aproveitar o dia ensolarado, ela apostou em um biquíni verde e um chapéu de palha, e fez diversas poses.

Ao postar as imagens, Gimenez demonstrou todo seu amor pelo sol e também por Ibiza. "Quem também ama o Sol? Ibiza te amo", escreveu a famosa, mãe de Lucas Jagger, 24 de anos, e Lorenzo, de 12, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram eufóricos com as fotos e rapidamente encheram a postagem de elogios. "Mulher poderosa e muito maravilhosa", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Que espetáculo de mulher", comentou uma fã. "Que corpão espetacular", falou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Ex-BBB desmente boatos de affair com Gimenez

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou sobre o suposto affair com a apresentadora Luciana Gimenez. Os boatos surgiram após os dois postarem fotos no mesmo local durante um pôr do sol em viagem à Grécia. Não demorou para que os internautas se animassem e especulassem sobre um romance entre os famosos.

"Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou ele em entrevista ao Gshow.