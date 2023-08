Na Grécia, Luciana Gimenez esbanja beleza e manda recado: ‘Sou o sonho brasileiro’

De férias no verão Europeu, apresentadora Luciana Gimenez dá show de beleza ao posar em cenários deslumbrantes

A apresentadora Luciana Gimenez está aproveitando ao máximo suas férias no verão europeu! Nesta quarta-feira, 2, a comandante do programa SuperPop da RedeTV exibiu toda a sua beleza e boa forma nas redes sociais ao dividir alguns cliques em uma varanda na Grécia com um look colorido e super chamativo.

Nos registros, Luciana posa com um biquíni verde neon com aplicações de brilhantes e um óculos de sol na mesma cor para combinar. No entanto, na parte superior, a apresentadora dispensou a roupa íntima e elegeu um cropped com um recado escrito em inglês: “Eu sou o sonho brasileiro”, diz a frase estampada na camiseta da comunicadora.

“Ah verão europeu, como te esperei!”, Luciana legendou a publicação, que chamou a atenção dos seguidores. Eles não pouparam elogios à apresentadora, considerando-a um verdadeiro "sonho brasileiro" nas terras europeias: “Inspiração de mulher”, disse um seguidor. “Belíssimas fotos! Arrasou como sempre”, disse outro.

Vale lembrar que antes de embarcar em sua viagem de férias, a apresentadora surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao fazer uma homenagem para celebrar o aniversário de 62 anos de seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, com quem teve um filho, Lorenzo. Além do caçula, Luciana também é mãe de Lucas, fruto da relação com a lenda do rock, Mick Jagger.

