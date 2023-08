Luciana Gimenez faz homenagem no aniversário de seu ex-marido Marcelo de Carvalho: “Orgulho”

A apresentadora Luciana Gimenez foi às suas redes sociais para fazer uma homenagem no aniversário de seu ex-marido Marcelo de Carvalho

Nesta terça-feira, 1, Luciana Gimenez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem para celebrar o aniversário de 62 anos de seu ex-marido Marcelo de Carvalho.

Além de ter sido marido da apresentadora da RedeTv por mais de 10 anos, Marcelo também é pai de Lorenzo, o segundo filho da comandante do programa “SuperPop”.

“Hoje é seu dia! Gordoo! Você que é esse pai maravilhoso, animado, inteligente, trabalhador, focado, bravo, e nem vou falar o quanto você cozinha bem! Eu tenho muito orgulho em ter você na minha vida! Fomos casados por 12 anos e aprendi tanto com você! Por isso e tantas outras coisas boas, vamos celebrar seu dia! Aproveita com as pessoas que você ama. Lorenzo tem sorte de ter você como pai”, escreveu Luciana na legenda de uma série de fotos com o ex-marido e o filho.

Entre a série de cliques de Luciana e Marcelo, estão fotos do casal em um aniversário de Lorenzo e em todas as fotos, o filho mais velho de Luciana, Lucas Jagger está presente. Em uma das fotos, Marcelo também aparece com os filhos Manoela, Marco e Marcela.

Os seguidores de Luciana adoraram a homenagem da apresentadora ao seu ex-marido e rasgaram elogios nos comentários! “Nossa, que linda maturidade, parabéns”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Aí sim, lindo se se ver a harmonia com o ex”.

“Luciana, você é um exemplo de maturidade se tratando de família! As pessoas tinham que fazer um curso com você! Admiro você demais”, declarou uma fã. E outra admiradora ainda escreveu: “Muito bonita sua relação super madura com os pais dos seus filhos! Um exemplo para muitas e muitos”.

Eita!

Recentemente, Luciana Gimenez se viu envolta em rumores. A apresentadora estava envolvida em boatos de que estaria namorando o ex-BBB Rodrigo Mussi. Porém, o participante do BBB 22 negou o relacionamento.

"Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", comentou.