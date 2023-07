Ex-BBB abre o jogo após boatos de affair com Luciana Gimenez

Ex-BBB Rodrigo Mussi fala da relação com a apresentadora Luciana Gimenez e os rumores de que estariam vivendo um affair

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou sobre o suposto affair com a apresentadora Luciana Gimenez. Os boatos surgiram no último sábado, 29, após os dois postarem fotos no mesmo local durante um pôr do sol em viagem à Grécia.

Não demorou para que os internautas se animassem e especulassem sobre um romance entre os famosos. No entanto, em entrevista ao Gshow, Mussi se mostrou surpreso e desmentiu os rumores de affair.

"Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Luciana Gimenez homenageia Mick Jagger em seu aniversário de 80 anos

Na última quarta-feira, 26, a lenda do rock, Mick Jagger, completou 80 anos de idade. O vocalista da banda The Rolling Stones tem um vasto legado na história da música, com sucessos como (I Can't Get No) Satisfaction, Start Me Up e Gimme Shelter, que atraíram uma legião de fãs ao redor do mundo.

Em 1999, o músico apresentou ao mundo Lucas Jagger, seu filho com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Hoje em dia, o garoto tem 26 anos e faz parte da grande família de 7 filhos do artista.

E para homenagear o pai de seu filho, Luciana usou suas redes sociais e parabenizou Mick por seu octogésimo aniversário. Na publicação, a apresentadora apareceu ao lado do cantor e seu filho mais velho em várias fotos. Juntos, eles compartilharam momentos íntimos em família, sempre com muita alegria.

"Hoje é o aniversário do Mick Jagger, mas para mim simplesmente o “Mick”, pai do meu filho, e meu amigo há 25, 26 anos. São tantas histórias!", iniciou Luciana. "Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai! Hoje o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial! Happy Bday Darling!"