Luciana Gimenez homenageia Mick Jagger em seu aniversário de 80 anos

Com linda homenagem, a apresentadora Luciana Gimenez homenageou os 80 anos de Mick Jagger, pai de seu filho, nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 26, a lenda do rock, Mick Jagger, completou 80 anos de idade. O vocalista da banda The Rolling Stones tem um vasto legado na história da música, com sucessos como (I Can't Get No) Satisfaction, Start Me Up e Gimme Shelter, que atraíram uma legião de fãs ao redor do mundo.

Em 1999, o músico apresentou ao mundo Lucas Jagger, seu filho com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez. Hoje em dia, o garoto tem 26 anos e faz parte da grande família de 7 filhos do artista.

E para homenagear o pai de seu filho, Luciana usou suas redes sociais e parabenizou Mick por seu octogésimo aniversário. Na publicação, a apresentadora apareceu ao lado do cantor e seu filho mais velho, Lucas, em várias fotos. Juntos, eles compartilharam momentos íntimos em família, sempre com muita alegria.

"Hoje é o aniversário do Mick Jagger, mas para mim simplesmente o “Mick”, pai do meu filho, e meu amigo há 25, 26 anos. São tantas histórias!", iniciou Luciana em seu texto na legenda do álbum de fotos. "Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai! Hoje o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial! Happy Bday Darling!"

A apresentadora até aproveitou a oportunidade para cutucar o público, que sempre zombou do seu relacionamento com Jagger. "E para os que dizem que nos vimos apenas 2 vezes, tem bastante fotos aí, né?", finalizou.

Nos comentários, os seguidores de Luciana aproveitaram a oportunidade para falar sobre a família. "Que relação bacana! Sou super fã!", escreveu admirador. "Mulher Brasileira são as mais belas", apontou outro. "Um dos meus ídolos do Rock! Maravilhoso!", enalteceu fã. "E mesmo que tivesse encontrado apenas uma vez, valeu pra eternidade", pontuou outro.

Confira a publicação: