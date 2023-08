Cobrindo intimidade com adesivo, Luciana Gimenez causa com fotos ousadas

Apresenatdora Luciana Gimenez causa ao cobrir apenas o necessário em cliques ousado em Ibiza, na Espanha

A apresentadora Luciana Gimenez se despediu de Ibiza, na Espanha, com uma série de cliques cheios de atitude. Nesta terça-feira, 15, a famosa compartilhou as fotos cobrindo apenas o necessário e chamou a atenção ao quase revelar demais.

Usando um adesivo de coração nos bicos, a modelo posou vestindo uma parte de baixo e tênis de grife. Cheia de estilo, ela ainda surpreendeu com um colar nada discreto com pedras e peixes. Esbanjando suas curvas torneadas e sua beleza deslumbrante, ela se despediu da viagem.

"Acabou, afinal tudo que é bom, a gente dá um tempo e depois volta para mais. Volto com a alma lavada de água salgada, o corpo bronzeado de vitamina D solar, o coração na batida da alegria. Foi importante viajar só, viver a sensação de controle total dos meus caminhos e escolhas, poder acordar sem obrigação de nada, nadinha. Foi importante para eu ter a certeza do quanto sou feliz e grata, ainda mais depois de um começo de ano tão tumultuado. Que venham tantas outras experiências ao redor do mundo. Mas por enquanto, avisa que eu estou voltando BRASILLLLLLLL", escreveu na legenda.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez impressionou com cliques na Grécia. De biquíni branco, ela exibiu seu corpaço sem filtro e surpreendeu com a naturalidade.

Ex-BBB abre o jogo após boatos de affair com Luciana Gimenez

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou sobre o suposto affair com a apresentadora Luciana Gimenez. Os boatos surgiram no último dia, 29, após os dois postarem fotos no mesmo local durante um pôr do sol em viagem à Grécia.

Não demorou para que os internautas se animassem e especulassem sobre um romance entre os famosos. No entanto, em entrevista ao Gshow, Mussi se mostrou surpreso e desmentiu os rumores de affair.

"Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou ele.