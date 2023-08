'Sem filtro', avisa Luciana Gimenez ao exibir físico impressionante na Grécia

Em série de fotos sem filtro, Luciana Gimenez escandaliza com poses exibindo físico definido e bem desenhado

A apresentadora Luciana Gimenez impressionou com novos cliques deslumbrantes de sua passagem pela Grécia. Nesta sexta-feira, 04, a famosa compartilhou fotos curtindo o verão em grande estilo e chamou a atenção com seu físico escultural.

Nos registros, a modelo apareceu fazendo várias poses na piscina do local onde está hospedada e se destacou com seus looks de banho. De biquíni vermelho sem alça e vestindo um modelo branco com alça de correntes, a artista deu um show de beleza.

Ostentando suas curvas torneadas sem retoques, Luciana Gimenez parou tudo. "Como eu amo esse lugar. Já que estamos nessa vibe, essa vai sem filtro e Photoshop Vocês preferem?", disse a apresentadora na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a série de cliques. "Meu deus, que maravilhosa", exclamaram. "Mulher linda", disseram. "Nem precisa de filtro", aprovaram outros a beleza natural da musa.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez provou mais uma vez que se dá muito bem com os pais de seus filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. Em sua rede social, ela fez uma homenagem de aniversário para Mick Jagger e dias depois para o apresentador Marcelo de Carvalho, com quem teve seu caçula.

Veja as fotos de Luciana Gimenez sem filtro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Ex-BBB abre o jogo após boatos de affair com Luciana Gimenez

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou sobre o suposto affair com a apresentadora Luciana Gimenez. Os boatos surgiram no último sábado, 29, após os dois postarem fotos no mesmo local durante um pôr do sol em viagem à Grécia.

Não demorou para que os internautas se animassem e especulassem sobre um romance entre os famosos. No entanto, em entrevista ao Gshow, Mussi se mostrou surpreso e desmentiu os rumores de affair.

"Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou ele.