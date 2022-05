Luciana Gimenez faz desabafo sobre ausência na vida dos filhos

Após uma semana intensa de trabalho, Luciana Gimenez fez desabafo sobre não ter tempo de ficar mais com os filhos

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 07h19

A apresentadora Luciana Gimenez (52) fez um desabafo sobre a maternidade.

Neste domingo, 15, a artista refletiu sobre sua vida como mãe e profissional após ter tido uma semana intensa no trabalho com estreia de seu novo programa, Operação Cupido.

"Essa semana foi bemmmmm difícil para mim. Talvez seja uma conjunção de fatores como: aniversário do Lucas e algumas falas do Lorenzo para mim. Por um lado tem sido bom por ser uma semana de trabalho intenso", começou contando.

"O dia mais cedo que cheguei em casa foi 10 da noite, mas por outro lado, não tenho conseguido ficar com o Lorenzo antes dele dormir, ele até tenta me esperar, mas não aguenta de sono. Ele até é compreensivo, mas sei da necessidade dele de eu estar ali, da gente dormir juntos, de termos nossa rotininha da noite. Cada áudio que ele me manda perguntando se me espera ou se poder ir dormir no quarto dele é como uma facada no coração", comentou sobre o filho caçula, Lorenzo Gabriel (11).

Gimenez também falou do mais velho, Lucas Jagger (22). "Semana que vem Lucas faz 23 anos e sinto que preciso dele mais perto, acompanhar mais o desenvolvimento dele, mesmo ele já sendo um homem", disse.

"Talvez eu esteja me cobrando muito mas essa é uma daquelas semanas que tá bem complicado de equilibrar os pratinhos. Tô feliz com os resultados, mas bem cansada, me questionando e entendendo que a vida está me colocando em novos rumos. Sabe aquele dia que você precisa de um colo e ouvir que está indo no caminho certo? Pois bem, o meu é hoje! Amo ser mãe, amo meus filhos e quero sempre dar o meu melhor para eles. Não quero num futuro achar que fui ausente. Isso é um sentimento meu, somente meu, não serve como comparação a nenhuma outra criação. Minha vontade agora era pegar os dois, agarrar e ficar agarradinha com eles o final de semana todo. Qual página que fala sobre esses sentimentos de mãe, no "Manual da Mãe?" Na verdade, cadê esse manual que não recebi?", refletiu a apresentadora.

Na última semana, Luciana Gimenez teve uma rotina intensa de trabalho. Além das atividades recorrentes, ela estava focada em seu novo programa na RedeTV!. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a comunicadora contou como foi fazer uma atração de namoro.

Luciana Gimenez faz desabafo sobre a maternidade e relembra fotos com os filhos; confira: