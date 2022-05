Luciana Gimenez fala sobre seu novo programa na RedeTV!: ''Diferente das coisas que já fiz''

Com exclusividade, apresentadora Luciana Gimenez falou sobre seu novo programa de namoro, 'Operação Cupido'

Nataly Paschoal Publicado em 14/05/2022, às 17h48

A apresentadora Luciana Gimenez (52) está com um novo programa na RedeTV!, o Operação Cupido.

Minutos antes da estreia neste sábado, 14, a famosa conversou com exclusividade com a CARAS Digital sobre a atração que promete entreter e divertir.

"É um programa de namoro, é um formato totalmente diferente das coisas que já fiz e estou super empolgada, porque é engraçado, é divertido. Imagina você escolher o parceiro primeiro a família, é bem inusitado, bem legal o formato", contou ela.

A famosa explicou como os participantes escolhem seus pares. "A família que vai representando o pretendente, se você quer escolher um namorado, você vai conhecer as pessoas da família primeiro, então é como se você comprasse o pacote antes de você ver a mercadoria", falou o que a atração tem de diferente.

Namorando o empresário Renato Breia (34), Luciana Gimenez revelou se teria coragem de participar de um programa de namoro, caso não fosse conhecida. "Acho que participaria, se fosse anônima sim, porque não? É sempre uma experiência", disse.

Operação Cupido de Luciana Gimenez

O novo programa de Luciana Gimenez, Operação Cupido, estreia neste sábado à 18:30 na RedeTV!. A cada edição, a apresentadora receberá um solteiro ou solteira, que deverá escolher seu amor às cegas, guiando-se apenas com o desempenho dos parentes no jogo.

No palco, serão feitas várias provas valendo pontos e que contarão um pouco mais sobre a personalidade do participante. No final, o escolhido da noite conhecerá o affair pela primeira vez e então decidirá se tentará um romance.