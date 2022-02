Filho de Luciana Gimenez ganha festa temática para seus 11 anos

Para celebrar mais um ano de vida, filho de Luciana Gimenez, Lorenzo Gabriel, ganhou comemoração temática

O filho de Luciana Gimenez (51) fez aniversário e ganhou uma festa para celebrar o momento.

Em sua rede social, a apresentadora da RedeTV! compartilhou fotos da comemoração dos 11 anos do herdeiro caçula, Lorenzo Gabriel, e encantou.

"Cada sorriso seu ilumina o meu dia e é assim desde a primeira vez que vi seus olhos inteligentes olhando para mim. Você é forte e seguro, mas ao mesmo tempo sensível e carinhoso. Por você, eu paro o que estiver fazendo, só para participar de cada momento de sua vida, essa é a minha prioridade", escreveu a famosa.

"Meu filho, que não só hoje no seu aniversário, mas em todos dias de sua vida te desejo o que houver de mais lindo nesse mundo. Saiba que sempre estarei aqui para você, faça chuva ou sol, no pico mais alto ou no lugar mais profundo do oceano, noite ou dia. Te amo muito", declarou-se a mamãe coruja para o garoto.

Lorenzo Gabriel é fruto do casamento de Luciana Gimenez com o dono da RedeTV!, Marcelo de Carvalho. Além dele, a apresentadora é mãe de Lucas Jagger, de 22 anos, da sua relação com o astro britânico Mick Jagger (78).

