Luana Piovani detona 'Fantástico' após entrevista com Pedro Scooby: "Vergonha"

Luana Piovani detona 'Fantástico' após exibição de reportagem com o seu ex-marido; veja

A atriz Luana Piovani mostrou personalidade e não escondeu sua insatisfação com o Fantástico após a exibição de uma entrevista com Pedro Scooby neste domingo, 29.

Nesta segunda, a ela compartilhou uma série de críticas dos telespectadores e endossou os comentários negativos. "Que feio, que vergonha", disparou ela.

Entre as críticas dos fãs, muitos questionaram o timing escolhido pelo programa para exibir a entrevista. Segundo eles, a exibição soou como uma provocação.

"Na semana que o Pedro Scooby se mostra um babaca machista ele ganha matéria no Fantástico. Tá no contrato do BBB passada de pano vitalícia?", disparou um seguidor. Outro ironizou: "Tá rolando limpeza de imagem pro Pedro Scooby no Fantástico, a gestão de crise veio aí".

Um terceiro soltou: "Chocadíssimo com a sensibilidade da equipe do Fantástico hoje, ótimo timing para querer humanizar Pedro Scooby 'Doo', de roupa branca, como paizão do ano". Já Luana detonou: "Que feio, que vergonha!".

Veja:

E agora?

Pedro Scooby (34) decidiu gravar um novo desabafo nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 27. Após Luana Piovani (46) expor que estava sendo processada pelo ex-marido e afirmar que ele anexou fotos nuas dela no processo, o surfista e ex-BBB decidiu se manifestar e negar as acusações.

No vídeo, ele acusou a atriz e apresentadora de espalhar notícias falsas a seu respeito, e afirmou que decidiu entrar na Justiça para tentar resolver todos os problemas de forma legal. Além disso, o marido de Cintia Dicker (36) lamentou todo o conflito que está vivendo, dizendo que não está conseguindo se dedicar a filha recém-nascida, Aurora (1 mês).

"É muito louco eu ter que vir aqui ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu estou querendo judicializar tudo. Quem me conhece de antes do Big Brother sabe que há três anos eu passo por isso. Várias coisas que falaram são mentiras", começou ele, revelando que está em Portugal para ficar com os três filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 7.