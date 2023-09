Lívia Andrade chora por causa de Silvio Santos na Globo: ‘Rindo e chorando’

Lívia Andrade borra a maquiagem ao se emocionar com homenagem para Silvio Santos na Globo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao derrubar algumas lágrimas durante o Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Ela se emocionou ao ver a homenagem de Tiago Abravanel para seu avô, Silvio Santos, no palco da atração. O artista participou da Batalha do Lip Sync e dublou as músicas que seu avô cantou no passado. Ao ver o show, Lívia se emocionou.

Logo depois do show, a câmera mostrou Lívia Andrade com a maquiagem borrada por causa das lágrimas e ela aproveitou para se declarar para o ex-patrão. Vale lembrar que ela trabalhou com Silvio Santos durante muitos anos no SBT.

“Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.

A foto mais recente de Silvio Santos

No dia 2 de setembro de 2023, o apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição nas redes sociais durante o seu período longe da TV. Sem aparecer em seu programa no SBT há alguns meses, ele surgiu em uma foto inédita ao lado da esposa, a autora de novelas Iris Abravanel.

Uma das filhas deles, a apresentadora Patricia Abravanel, fez a alegria dos fãs ao mostrar o pai com um sorrisão no rosto durante um momento em família. O comunicador apareceu com um pijama xadrez ao curtir a noite de sexta-feira, 1, ao lado da família.

“Para quem está com saudade dele, uma foto de ontem. Casal inspiração”, disse ela, que é a substituta do pai no comando do Programa Silvio Santos. Vale lembrar que Silvio Santos já está com 92 anos.

O apresentador também é pai de Cintia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata, além de Patricia.