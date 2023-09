Longe da TV, Silvio Santos surge com sorrisão no rosto em foto inédita

Filha de Silvio Santos exibe foto inédita do pai durante momento em família: ‘De ontem’

O apresentador Silvio Santos fez uma rara aparição nas redes sociais neste sábado, 2, durante o seu período longe da TV. Sem aparecer em seu programa no SBT há alguns meses, ele surgiu em uma foto inédita ao lado da esposa, a autora de novelas Iris Abravanel.

Uma das filhas deles, a apresentadora Patricia Abravanel, fez a alegria dos fãs ao mostrar o pai com um sorrisão no rosto durante um momento em família. O comunicador apareceu com um pijama xadrez ao curtir a noite de sexta-feira, 1, ao lado da família.

“Para quem está com saudade dele, uma foto de ontem. Casal inspiração”, disse ela, que é a substituta do pai no comando do Programa Silvio Santos. Vale lembrar que Silvio Santos já está com 92 anos.

O apresentador também é pai de Cintia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata, além de Patricia.

Iris Abravanel falou sobre Silvio Santos

A autora de novelas Íris Abravanel conversou com a imprensa durante um encontro no SBT nesta terça-feira, 30, e falou sobre o seu marido, o apresentador Silvio Santos. O comunicador está longe das gravações do seu programa na emissora há alguns meses e curtindo os momentos em família.

“Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.

Por sua vez, Patricia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, contou como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.

Patricia Abravanel revela dica que recebeu do pai

A apresentadora Patricia Abravanel (45) está brilhando no comando do Programa Silvio Santos, no SBT, que pertence ao seu pai, Silvio Santos (92). Nos bastidores do SBT, ela contou uma dica preciosa que recebeu do pai quando começou a substituí-lo.

“Ele fala que eu estou indo muito bem. No começo, eu não me sentia à vontade para fazer brincadeiras no auditório. Aí eu fazia quadros muito longos. Ele me falou para fazer quadros menores”, disse ela.

Além disso, Patricia Abravanel contou que o pai não sabe de tudo o que vai acontecer na gravação do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos. “Ele está sabendo sem saber... Era capaz de ele não deixar a gente fazer. Ele iria falar: 'Não quero autopromoção'. Foi uma coisa que a gente fez, ele soube e não perguntou nada”, disse ela.