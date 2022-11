Linn da Quebrada comemora trabalho com Fernanda Montenegro e exalta a atriz: ''Mais que amigas''

Cantora Linn da Quebrada se declara ao compartilhar fotos com Fernanda Montenegro, com quem contracenará em novo filme

A cantora e multiartista Linn da Quebrada (31) vai trabalhar com ninguém mais, ninguém menos que a atriz Fernanda Montenegro (93)!

As duas contracenarão no novo filme Dona Vitória. No longa para o Globoplay, com direção de Andrucha Waddington e inspirada em uma história real, a ex-BBB interpreta a vizinha da personagem de Montenegro.

Em seu perfil no Instagram, Linn compartilhou cliques ao lado da veterana e parte do elenco da produção e fez questão de ressaltar a artista.

"Mais que amigas, parseras, atrizes, atrozes & artistas!! Colegas de trabalho. De profissão. Dona Fernanda. Ou dona Vitória. Na primeira leitura ressaltou o quanto para ela era importante que minha atuação fosse com ela, não para câmera, como vitrine. Uma para outra, onde uma ampara outra. Quando ouvi isso, respirei aliviada", iniciou ela.

"Aprendi a atuar dessa maneira. Com o outro, outra. Não sei fingir, sei forjar. Ou será que finjo tão bem que até eu me engano. No rela-rela da relação. Se deixando atravessar a ponto de. Sentir e, assim sendo ser. Surreal. Mais que real a própria vida real. Vivas. Onde termina a vida para que comece a arte. Ou?! Chão, céu, caos. No fim do dia @fernandamontenegrooficial disse, me segurando nas mãos e me olhando nos olhos que: “nossa arte sai na urina.” Desde então, não fui mais ao banheiro", se declarou Linn da Quebrada.

Fernanda Montenegro se emociona ao receber homenagem em teatro de SP

Em agosto, a atriz Fernanda Montenegro participou da comemoração de dez anos do Teatro Fernando Torres, nome em homenagem ao seu marido, falecido em 2008. Emocionada, Fernanda subiu ao palco do Teatro Fernando Torres, localizado em São Paulo e discursou falando sobre a retomada das apresentações teatrais. Além de falar sobre o legado do seu marido, que continua ecoando até hoje. "Eu jamais existiria aqui, falando, se ele não fosse parte plena da minha história, humana e artística. Meu eterno agradecimento, e dos meus filhos e netos, por este tão extraordinário, tão vivo, tão atuante teatro levar o nome de um criador da dimensão de Fernando Torres", discursou a atriz, indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999.

