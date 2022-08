Fernanda Montenegro se emociona ao receber homenagem em teatro de São Paulo

Atriz Fernanda Montenegro recebeu uma homenagem especial no teatro Fernando Torres, em São Paulo

Redação Publicado em 24/08/2022, às 11h15

Na última terça-feira, 23, a atriz Fernanda Montenegro (92) participou da comemoração de dez anos do Teatro Fernando Torres, nome em homenagem ao seu marido, falecido em 2008.

Emocionada, Fernanda Montenegro subiu ao palco do Teatro Fernando Torres, localizado em São Paulo e discursou falando sobre a retomada das apresentações teatrais. Além de falar sobre o legado do seu marido, que continua ecoando até hoje.

"Eu jamais existiria aqui, falando, se ele não fosse parte plena da minha história, humana e artística. Meu eterno agradecimento, e dos meus filhos e netos, por este tão extraordinário, tão vivo, tão atuante teatro levar o nome de um criador da dimensão de Fernando Torres", discursou a atriz, indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999.

A atriz discursou, e com os olhos molhados de emoção, comoveu o público presente no teatro localizado no Tatuapé, em São Paulo.

Veja as fotos de Fernanda Montenegro no teatro:

Fotos: Andy Santana/AgNews

