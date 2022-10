Leticia Spiller fala sobre a novela 'O Rei do Gado', que será reprisada: ''Foi um marco''

Atriz Leticia Spiller recorda novela 'O Rei do Gado', de 1996, que será reprisada na Globo, e comenta sobre gravidez na época

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 12h09

A atriz Leticia Spiller (49) usou as redes sociais para falar sobre a volta da novela O Rei do Gado para as telinhas da TV Globo!

A trama de sucesso de 1996 escrita por Benedito Ruy Barbosa será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A novidade foi anunciada no último capítulo de Pantanal, do mesmo autor, na última sexta-feira, 07.

Ao compartilhar vídeo com trechos da produção, a artista, que fez parte do elenco da primeira fase, comentou sobre o trabalho em momento importante de sua vida e carreira.

"Ahhh que alegria poder compartilhar mais uma vez este trabalho com vocês! O Rei Do Gado foi para mim um marco do ponto de vista artístico, político e social. Um dos trabalhos em que mais me identifiquei dentro da televisão", começou escrevendo.

Em seguida, Leticia recordou que na época, estava grávida de seu primeiro filho, Pedro Novaes (25), do relacionamento com Marcello Novaes (60). "E também muito especial, pois eu carregava meu primeiro filho no ventre @pedropnovaes me acompanhou e me deu força para viver Giovanna Berdinazzi. E correr por entre esses cafezais! Escrita pelo mestre Benedito Ruy Barbosa e brilhantemente dirigida e realizada por Luiz Fernando Carvalho e @tvglobo. Com certeza vale muito a pena ver de novo!", disse ainda.

O Rei do Gado substituirá A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo e deve voltar às telas na última semana de outubro ou na primeira semana de novembro.

Confira o post de Leticia Spiller sobre 'O Rei do Gado':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Leticia Spiller impressiona ao exibir novo visual

Recentemente, Leticia Spiller surpreendeu os seguidores ao surgir com novo visual! A famosa contou aos fãs que estava fazendo um teste. Na imagem, a artista aparece com uma franjinha curta, jogada de lado, e fazendo carão ao fazer a selfie. "Testando franjinha", escreveu ela. Em seguida, ela quis saber a opinião dos fãs. "Você gosta?", questionou. Recentemente, Leticia surpreendeu os fãs ao mostrar que mudou o visual para um novo trabalho nas telinhas. No feed do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo exibindo a transformação. Mantendo o loiro, ela surgiu com um visual curtinho, acima do ombro, e falou sobre a transformação. "Eu adoro as mudanças! Fase nova, visual novo para dar vida a mais uma personagem. O que vocês acham que vem por aí? To animada demais! Obrigada @andersonacouto por sempre destacar o melhor de mim", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!