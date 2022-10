Leticia Spiller impressiona ao exibir novo visual: "Testando franjinha"

A atriz Leticia Spiller mostrou o novo visual com franjinha nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 15h06

Leticia Spiller(49) impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir usando um novo visual. Nos Stories do Instagram, nesta terça-feira, 4, a atriz surgiu com um novo visual, e revelou aos fãs que estava fazendo um teste.

Na imagem, a artista aparece com uma franjinha curta, jogada de lado, e fazendo carão ao fazer a selfie. "Testando franjinha", escreveu ela na legenda da publicação. Em seguida, ela quis saber a opinião dos fãs. "Você gosta?", questionou.

Recentemente, Leticia surpreendeu os fãs ao mostrar que mudou o visual para um novo trabalho nas telinhas. No feed do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo exibindo a transformação. Mantendo o loiro, ela surgiu com um visual curtinho, acima do ombro, e falou sobre a transformação.

"Eu adoro as mudanças! Fase nova, visual novo para dar vida a mais uma personagem. O que vocês acham que vem por aí? To animada demais! Obrigada @andersonacouto por sempre destacar o melhor de mim", falou a atriz na postagem.

Confira a foto de Leticia Spiller de franjinha:

Novo visual de Letícia Spiller - Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!