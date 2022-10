Leandro Hassum se emociona ao homenagear Paulo Gustavo no Domingão com Huck

Leandro Hassum fica com a voz embargada ao homenagear Paulo Gustavo na frente da mãe dele, Déa Lúcia, no Domingão com Huck

O ator e humorista Leandro Hassum ficou muito emocionado ao fazer uma homenagem para o humorista Paulo Gustavo durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Ele participou do quadro Batalha do Lip Sync e usou uma camiseta com a foto do amigo.

Após dublar uma música de Cauby Peixoto, o artista abriu o blazer e mostrou sua camiseta com a foto de Paulo Gustavo. Dona Déa Lúcia ficou encantada com a homenagem e Leandro Hassum aproveitou para falar da importância do humorista em sua vida.

Com a voz embargada, ele disse: “Eu sei o quanto Paulo amava Nova York. Ele falava: 'vamos para NY, você é um cafona que mora em Orlando'. Eu falava: 'eu vou, Paulo'. Eu tenho um amor muito grande pelo Paulo e por tudo que ele fez pela comédia. Eu disse uma vez que ele é a Beyoncé do humor, ele é uma estrela e eu sou completamente apaixonado por ele”, disse ele, e completou: “Sou muito apaixonado pelo que ele fez pela minha profissão, a gente sabe o quanto é dificil para o ator de comédia”.